格蘭傑18年花舞限定酒款，盛開花朵的外包裝讓人看了賞心悅目。（格蘭傑提供）

而去年讓人印象深刻的第二名則當屬皇家禮砲新發表的藍玫瑰限定版，當然，皇家禮砲一直都是例年來送酒的好選擇，但去年漲幅相當驚人，藍玫瑰限定版分為月夜黑跟暮光白，單瓶4360元，現時市場價已炒至一組兩瓶三萬元，根據通路商私下表示，這波漲價是有部份通路商壓貨聯合漲價，打算趁跨年前炒一波，再加上與英國時尚設計師Richard Quinn為瓶身設計的高訂元素，不少消費者也擺明「高價購入如果被套也干願」，讓這組藍玫瑰跨完年後價格仍舊居高不下；而去年同樣成為驚奇酒款的還有格蘭傑推出的花舞18年限量版，與日本花卉雕塑家東信（Azuma Makoto）合作，東信是許多知名頂級精品指定的御用設計師，LV、Hermes、Bocheron都能看到他過去為品牌所設計的跨界合作作品，這次推出的特別版瓶身有東信為格蘭傑所設計的花卉之形，原價2800元，現已炒至6800元，也是去年讓人印象深刻的酒款。

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