台灣地區今(3)日下午17點46分發生規模6.0的有感地震，台北市劇烈搖晃超過一分鐘！震央在花蓮縣政府東方56.7公里，台灣東部海域，地震深度19.4公里，各地最大震度分別是：宜蘭、台北4級，花蓮、台中、新竹、桃園、彰化、南投3級，台東、苗栗、嘉義、雲林、高雄、台南、屏東、澎湖都是1級。
下午17時46分，機場捷運地震偵測系統顯示3級地震，桃捷公司行控中心指示全線列車立即停車，待2分鐘確認無異狀後，降速40公里執行車巡作業，預計延誤4分鐘，確認無異狀後將恢復正常營運。
台灣地區今(3)日下午17點46分發生規模6.0的有感地震，台北市劇烈搖晃超過一分鐘！震央在花蓮縣政府東方56.7公里，台灣東部海域，地震深度19.4公里，各地最大震度分別是：宜蘭、台北4級，花蓮、台中、新竹、桃園、彰化、南投3級，台東、苗栗、嘉義、雲林、高雄、台南、屏東、澎湖都是1級。
下午17時46分，機場捷運地震偵測系統顯示3級地震，桃捷公司行控中心指示全線列車立即停車，待2分鐘確認無異狀後，降速40公里執行車巡作業，預計延誤4分鐘，確認無異狀後將恢復正常營運。
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