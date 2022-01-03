文策院運用國發基金投資文化內容產業，2021年投資額創新高！共計通過8件、累積金額近4.59億元，帶動民間共同投資4.59億元，合計總投資達9.18億元，較2020年成長69.4％，是文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫以來最高。

文策院院長李明哲指出，為因應文化內容產業的特殊性，有效促成更多民間資金投入，除原本的投資機制，文策院更推出「文化新創加速推進計畫」、「內容開發專案計畫」等配套機制，希望有效連結文化內容產業在不同階段面臨的斷鏈點，引進多元資金。

在投資機制方面，經與文化部、國發會溝通，兩度修正「文化部辦理文化內容投資計畫作業要點」，新增專案投資、預投審查機制及放寬投資條件限制等，希望活絡文化內容產業的資金市場，進而健全產業生態系。

除公司經營上需尋求資金投入，個別專案在開發製作階段也需尋求資金，因此文策院與文化部將原投資要點僅能投資公司或有限合夥的規範，新增專案投資；股權投資為推動文化內容產業化的重要手段，專案投資則是針對作品、專案做投資。專案投資能讓國發基金投資文化內容產業更符合產業樣態，引入更多民間資金。

此外，為了讓尚未尋得共投方的文化內容業者可先申請投資審查，此次修正要點也提供了預審機制，方便業者可先透過審議後的備查函文，尋求有意願的共投方，讓產業更有底氣爭取民間投資。

在放寬民間共投方的條件方面，過往投資案因為有共投方屬於非文化內容業者（如科技業），無法對應現有要點所規範的共投方資格，造成投資上的侷限性，此次要點修正鬆綁共投方的資格限制，並將申請投資金額做分流，簡化投資審議流程。