有些人和另一半分手後，還可以和對方繼續做朋友，但也有人不喜歡和前任藕斷絲連，所以徹底和對方斷絕聯絡。《搜狐網》命理專欄發文指出，天蠍座、金牛座和處女座的人一旦結束感情，就會和過去一刀兩斷，絕對不吃回頭草。

1、天蠍座

天蠍座一旦主動提出分手，就表示對方的某些言行舉止觸碰到他們的底線，或者是有什麼忍無可忍的事情發生，因此也不用期待他們會溫柔對待分手這件事，因為天蠍座只想趕快和另一半劃清界線、斷絕所有聯繫，他們的個性比較強烈，決定的事情就不會因為其他人改變，所以分手後不會過多留戀，而是會和過去一刀兩斷、不再回頭。

2、金牛座

金牛座的個性很固執，一旦認定一個人，就不會輕易放手，可以不斷地給予對方包容和機會，全心全意地愛著對方；相反地，若是他們被一個人傷害而感到死心，即使心裡還有愛，也絕不會回頭，不管另一半怎麼想方設法要挽回都已經來不及，因為金牛座只要做出決定，就一定會堅持到底，和對方徹底切斷關係，不再藕斷絲連。

3、處女座

處女座雖然經常給人優柔寡斷的印象，在很多事情上都會表現得特別糾結，但其實他們只要下定決心，就會堅持到底；在談戀愛的過程中，處女座會給予另一半極大的包容，但忍耐也是有極限的，若是對方經常做出過分的事情，或是無理取鬧、亂發脾氣，他們就會果斷地選擇分手，脫離會讓自己痛苦的「感情地獄」，再也不跟對方聯絡。