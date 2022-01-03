新竹市長林智堅上周二宣布不選大新竹市長，但竹竹併議題仍在延燒，他3日傍晚接受電台主持人蔡詩萍專訪再談不選的過程，他表示，去年12月24日立法院沒有讓地制法逕付二讀時，他就覺得事情有很大的變數，當晚他就有了不選念頭，與府院溝通後，才於12月27日晚間宣布。

林智堅今(3)日下午5點接受電台節目POP大國民專訪表示，「宣布不選時間雖然才是不久之前，但時間好像過了很久，好像真的隔了1年這麼久，不過，現在談竹竹併反而更有力道，也輕鬆了許多，不會綁手綁腳的。」

他回想，去年12月24日當國會沒有讓地制法二讀時，當晚他覺得竹竹併會有很大的變數，就有不選念頭，而且他覺得國民黨公投輸了以後，竹竹併就會成為戰場。

25日他釋出訊息說「沒有非我選不可」，也向國民黨主席朱立倫喊話，如果他不選，國民黨與朱立倫就能夠支持竹竹併嗎？

27日下午他就跟柯總召去見蔡英文總統，表達不選是為讓國民黨無法再做文章傷害民進黨，蔡總統則認為如果他是為大局著想，她尊重他不選的決定，但蔡總統也強調，竹竹併絕不是為了個人，是為台灣與台灣半導體的發展。

針對竹竹併議題，林智堅說，他市長當的愈久就愈有感想，竹竹的分治確實造成很多的不便與問題，比如通往竹科的交通塞車問題、輕軌問題、因人口成長小孩要入學卻沒有錢蓋學校的教育問題、喝好水的問題、竹科廠商要蓋廠房要跑多個政府單位的不便問題。

另竹竹併成為第七都，其它諸如雲嘉合併、彰化、苗栗是否也要一起規畫，是否可能還有八、九都，造成「都」過多的問題，竹竹併真的有必要嗎？

對此，林智堅表示，新竹縣市目前的財政規模550億，但竹竹共同創稅有1920億，在全國排名第5，不遺獲得的統籌分配款卻只有不到4％，如果竹竹併之後，一定可以獲配更多中央款項，他以桃園市為例，還沒升格前只有700億的財政規模，升格之後達到1400億，是倍數的成長，因此竹竹併對於新竹縣市的建設一定有必要且迫切的需要。