前屏東市立殯儀館火化人員，看準殯葬業者為求方便，長期私下收取「插爐費」，行情價1000至4000元不等，10年下來累積經手3萬846具遺體，累積得手金額上千萬元，屏東地院審結後依貪汙罪，判處蔡姓男子等6人1年至5年不等徒刑。

檢警調查發現，蔡男受雇屏東市立殯儀館負責火化爐操作及冷凍櫃維修等工作，另郭姓、洪姓、蘇姓、李姓及康姓男子，分別掌管火化爐、停棺室及停屍間等清潔工作。

6人於2006年起，便以職務之便，向前來殯儀館辦理火化程序的殯葬業者，要求收取每具遺體1至4000元，名義上為火化撿骨紅包，但所有人心知肚明，就是俗稱插隊火化的「插爐費」，業者為求後續火化及撿骨裝罐不被刁難，多會付錢了事。

承辦檢警透露，屏東市殯儀館有4座火化爐，每天處理量能最多就是16具遺體，每月約300具，眾人皆不避嫌，直接就在火化區或家屬休息區收費，曾有殯葬業者程序完備後還接到電話，原來是1000元「手續費」忘記繳交，態度十分囂張。

檢警計算，如此收取「紅包」陋習自2006年1月起，一直到2015年10月被查獲，累積已經手超過3萬具遺體。蔡男共得手702萬、郭男706萬4000元、洪男551萬2000元、蘇男266萬4000元、李男161萬8000元，每月收受的賄款甚至比每月領得本俸2、3萬元還多出許多。

有檢調透露，涉案者不少沉迷簽賭及賭博性電玩，甚至有人長期出入酒店與小吃店，還包養小三，出手闊綽且夜生活相當精采，旁人見狀質疑，一般薪水怎麼有辦法支應如此龐大開銷。

屏東地院法官審結後，依貪汙罪分別對涉案6人判處有期徒刑1至5年不等，及褫奪公權2到3年，全案可上訴。知情人士透露，涉案者在全案東窗事發後皆已離職或辦理退休。

殯葬業者坦言，過去一般喪家若遇上承辦人員私下收紅包，往往在已選定吉時火化的考量下，很難拒絕，且金額不算太大，通常都會花錢了事。近幾年屏東市公所也大力整頓相關殯儀館火化程序，避免類似違法事件再次發生。