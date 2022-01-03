台灣地區今天下午17點46分發生規模6.0的有感地震，台北市劇烈搖晃超過一分鐘！震央在台灣東部海域，地震深度19公里，各地最大震度分別是：宜蘭、台北4級，花蓮、台中、新竹、桃園、彰化、南投3級，台東、苗栗、嘉義、雲林、高雄、台南、屏東、澎湖都是1級。對此，資深媒體人趙少康3日在臉書發文表示，台北震度達4級，不知道大家有沒有收到國家級警報簡訊呢？有沒有停電？由衷希望大家一切平安。
對此，資深媒體人趙少康3日在臉書發文表示，台北震度達4級，已經許久沒有遇到這麼強烈的有感地震了，到現在還餘悸猶存，不知道大家有沒有收到國家級警報簡訊呢？有沒有停電？由衷希望大家一切平安。
國民黨立委蔣萬安也在臉書發文表示，「好大的地震，大家都還好嗎？」。民進黨立委高嘉瑜也在臉書發文關心民眾情況，「沒有警報！大家好嗎？」。
有網友則在趙少康臉書留言表示，「沒有收到國家級警報簡訊….」、「沒收到國家級警報」、「沒有警報...是不是早就壞掉很久了?」、「警報失靈了」、「真的很恐怖，在高樓層覺得好像樓要倒了」、「完全沒收到地震簡訊，發生大地震卻派不上用場」。
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