2021台灣設計展2日順利落幕，市府昨晚特別舉辦「桃城百味，感受嘉義市之美」設計之夜，呈現設計展滿滿成果。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2021台灣設計展在元旦假期期間，為嘉義市帶來滿滿人潮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2021台灣設計展10天展期吸引超過200萬人次參訪。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義市政府與經濟部合辦的2021台灣設計展，10天展期吸引超過200萬人次參訪，經濟部長王美花還打了95分的高分，由於許多民眾反映展期太短，市府文化局表示，包括市立美術館、城隍廟及九華山地藏庵「城美館」展出至少都會展到農曆年後，至於製材所動力室的「記憶．阿里山嘉義」等展覽已規畫展至今年年底。

橫跨110年與111年的2021台灣設計展2日順利落幕，市府昨晚特別舉辦「桃城百味，感受嘉義市之美」設計之夜，呈現設計展滿滿成果，嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊，議長莊豐安及多位議員，經濟部長王美花，工業局長呂正華，台灣設計研究院長張基義、立法委員王美惠及所有策展團隊共同參與，享受嘉義市商圈文化促進協會、社團法人中華美食交流協會合作呈現的嘉義做美食，一同回顧設計展精彩又豐富的10天。

黃敏惠感謝經濟部、工業局以及所有策展工作團隊，表示因大家的支持，2021台灣設計展在嘉義市非常成功，「今天絕對不是終點，而是起點，讓我們下一次做得更好」。

王美花也感謝市府團隊、台灣設計研究院、所有的策展人，把嘉義市的美與文化完美呈現，稱讚嘉義市是美好城市，「我要給2021台灣設計展在嘉義市超高的95分」，並強調會爭取更多經費，讓設計力展現台灣的美。

由於2021台灣設計展讓許多人意猶未盡，文化局藝文推廣科長林依玲指出，城隍廟、九華山地藏庵的「城美館」展覽，經與廟方溝通，展期至少會延到農曆元宵節，至於市立美術館的「現域」展，展期也會延到2月27日。

另由阿里山林業鐵路及文化資產管理處主導，在製材所動力室展出的「記憶．阿里山嘉義」和「百年鳴森」展，展期拉長到今年年底，至於戶外4大竹構裝置則成為常態展品。