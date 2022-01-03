上個月，韓國92歲的「飯捲阿媽」 朴春子，將自己一輩子賣紫菜飯捲所積累的6.5億韓元（約新台幣1500萬）儲蓄，捐給綠傘兒童基金會。這個善舉得到韓國各界讚揚，在上個月還獲得總統夫人金正淑的邀請，於12月3日訪問青瓦台，受總統文在寅表揚。

朝鮮日報報導，南宮教授在12日於自己的臉書上發文再說此事，「我注意到1位老婦人參加了綠傘兒童基金會的捐款善會。那個畫面很特別，參加者大多很有成就，包括總統、總統夫人、軍隊參謀長、基金會主席，然後還有一位年邁而身形矮小的老太太太。這個體格反差太明顯了，才發現她竟是6.5億韓元的慈善捐款者。這個故事令許多人淚流滿面。」

朴春子女士在當天說：「我出生時就失去母親，家裡很窮，只能和父親一起相依為命，我還記得小時候常因為飢餓而哭，到了10歲時。去南漢山城賣紫菜包飯，當時還要避開取締員。不過在賣出去賺錢以後，我感覺得很開心，終於能用賺來的錢買自己要的東西。」

她繼續說：「我想把我的快樂分享給別人，所以當時我就決定，有錢的時候要懂得分享，沒有什麼比分享更令人愉快的了。」

在說這段話的時候，第一夫人金正淑心有所感，緊緊握著朴女士的手，結果朴女士突然語塞，她說「想起小時候父親也這樣溫暖的牽她的手」，說完此話，朴女士與總統夫人都流下感動的眼淚。

朴女士不僅捐贈她的財產，而且平時也樂於助人，她從40歲時就開始擔任志工，照顧遭遺棄的殘障人士。她甚至將自己的房子，修改成殘疾人家中途之家。

南宮教授說：「這樣的情操在現代利己為主的社會非常難得，因此我在青瓦台所見到激動人心的故事，不在於華麗的建築或是高調的會面，而是一個純樸的善良靈魂所打開的世界。」

網友們紛紛回應說真的被感動到。一位網友寫道：「我帶著羞愧和感激開始這個新的一年」，也有人說「我的心暖暖的」、「我的眼睛都泛紅了」等評論。