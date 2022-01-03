超晃！17:46規模6地震 台北宜蘭最大震度4級

今日下午17點46分台灣東部海域發生規模6.0地震，台北、新北、宜蘭震度達4級，劇烈搖晃將近1分鐘之久，但有許多民眾上網回報，好奇為什麼沒有收到國家警報通知？

不少網友也紛紛回報，「國家級遺棄」、「我以為只有我邊緣人，原來大家都是...」、「響了也跑不了」、「不響不用跑響了跑不掉，總之就是繼續加班」、「全都沒響真的奇怪，國家機器壞光光」、「之前小地震連發14則，這麼大的就半則都不發」、「台北四級沒收到」、「第四台有響啊」。

也有網友說地震時頭很暈，好奇「這地震是迴旋的嗎？」，不少人也感同身受喊+1，「是，像玩咖啡杯」、「我感受到順時針」。

為何這次沒有收到國家警報簡訊？地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位於外海較遠的位置，外海測站非常少，都是等震波上岸後才收到距離、深度、規模等資訊，也才會推估震度，當時針對宜蘭與花蓮推估震度只有3級，而較遠的台北預估震度不會超過3級，因此這次沒有發布災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)。