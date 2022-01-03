遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》2022年首發大改版【ON AIR】即將登場！官方於1月5日至1月11日，搶先推出新職業「菈菈」事前預約，完成預約可獲得豐富獎勵；於1月12日至1月18日完成預先創角「菈菈」，可額外獲得「菈菈預先創角組合包」！官方同步預告【ON AIR】將推出全新玩法及多項豐富新內容，包含台版搶先推出的海外副本【法老王的寶物】，請玩家敬請期待！歡慶年度楓潮派對「楓街開播」於1月2日圓滿落幕，感謝多達3,000名玩家現場同樂與支持，於1月25日前，至商城輸入指定序號【on air】，可免費領取限定時裝「蝴蝶神靈套服」，與玩家攜手迎接2022，再創冒險巔峰！

《新楓之谷》改版影片

新職業「菈菈」正式亮相！1月5日搶先推出事前預約活動！

《新楓之谷》新職業「菈菈」將於1月12日正式登場！外型可愛的「菈菈」是風水師，主要屬性為智力，武器為短杖，可透過龍脈的力量施展法術，戰鬥時兼具高靈活度且技能華麗的優勢，擁有極高的魅力度！

1月5日至1月11日，完成事前預約即可獲得：「精靈墜飾(7天)」*1、「粉豆硬幣交換券」*100、「超級瞬移之石(7天)」*1等豐富虛寶，讓玩家在冒險初期更輕鬆對付未知的挑戰。1月12日至1月18日完成預先創角「菈菈」，可額外獲得「菈菈預先創角組合包」，包含：「菈菈聊天戒指交換券」*1、「菈菈名牌戒指交換券」*1、「菈菈傷害字型」*1、「山之地靈組合包」*1，敬請把握。

《新楓之谷》新職業菈菈

《新楓之谷》事前預約、預先創角獎勵

2022年首發大改版「ON AIR」！全球首發「海外副本」1月12日即將登場！

《新楓之谷》全新冬季改版【ON AIR】將於1月12日正式開放！官方預告，本次搭配「ON AIR」概念，遊戲中也將同步推出全新玩法，玩家在遊戲內活動、解任務時，將同步累積「訂閱者」，「訂閱者」達指定門檻，即可獲得相對應的獎勵內容，包含：「17星利強化券」、「KOL套服組合包」、「超級巨星皮卡啾機器人」，此外，本次改版也將推出全球首發的海外副本【法老王的寶物】，敬請期待！活動詳情請依《新楓之谷》官網公告說明為準。

《新楓之谷》ON AIR活動獎勵

《新楓之谷》海外副本「法老王的寶物」

慶祝年度楓潮派對「楓街開播」圓滿落幕、限時加碼送時裝「蝴蝶神靈套服」！

年度楓潮派對「楓街開播」於12月31日至1月2日圓滿落幕，活動期間共有3,000熱情玩家參與現場活動，為感謝玩家支持，即日起至1月25日前，至商城輸入指定序號「on air」，即可獲得官方加碼贈送的限定時裝「蝴蝶神靈套服」！