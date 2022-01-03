3日下午地震，讓台北地方法院及台北地檢署共用的司法大樓磁磚也被震落，1名等候開庭的王姓律師被波及，不過只砸到背部，該律師脫下西裝拍拍身上的灰塵說沒事、並無大礙。

台北地檢署與台北地院的大樓，由於屬於老舊建物，去年就展開相關的整修工作，這次地震讓一樓法警室外等候開庭區的磁磚被震落，北檢法警也立即查看，所幸沒有造成人員受傷。