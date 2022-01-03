6.0強震雙北超晃 司法大樓磁磚被震落 律師遭砸背 18:412022/01/03 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3日下午地震，讓台北地方法院及台北地檢署共用的司法大樓磁磚也被震落。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日下午地震，讓台北地方法院及台北地檢署共用的司法大樓磁磚也被震落，1名等候開庭的王姓律師被波及，不過只砸到背部，該律師脫下西裝拍拍身上的灰塵說沒事、並無大礙。 台北地檢署與台北地院的大樓，由於屬於老舊建物，去年就展開相關的整修工作，這次地震讓一樓法警室外等候開庭區的磁磚被震落，北檢法警也立即查看，所幸沒有造成人員受傷。 皇翔告捷 奪下大陳單元3都更案 6.0大地震狂搖 台北市統計16件災情 柯文哲說話了 #台北地檢署 #大樓 #台北地院 #地震 #共用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高慧君地震求救炎亞綸遭嘲諷 吐露背後真相：因為我病了 10:442021/12/31 娛樂 炎亞綸被嚇到腿軟：好大 4天前開示地震頻發原因「理論成立」 18:332022/01/03 娛樂 6.0大地震狂搖 侯友宜坐鎮災害應變中心 張麗善急問一句 18:372022/01/03 政治 規模6.0強震 台電：核電與大型電廠運作正常 18:232022/01/03 生活 地震來了先發文！PTT在線人數爆衝5萬 鄉民：逃命好嗎 18:532022/01/03 生活 6.0強震雙北晃很大！新北淡海輕軌降速巡軌中 18:112022/01/03 生活 國巨前總裁陳木元遭控無照亂飛直升機 因「這舉動」一審無罪 13:092022/01/01 社會 兆豐保險＋地震保險基金 寒冬捐熱血 04:102021/12/31 專題周報 氣走8成熟客也要做！老國產女裝7年轉型無毒染 12:202022/01/02 財經 今年第一震規模6.0 氣象局：2天內防範規模5餘震 18:132022/01/03 生活 花蓮美崙溪堤防因地震損毀 縣府加緊整修腳步搶在過年前完工 17:252022/01/02 生活 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 6.0地震沒收到國家級警報？ 地震測報中心回應了 - 生活 台灣人愈來愈沒禮貌？鄉民點名2大族群：超失禮 - 生活 「台大休學拍A片」木子小姐傳過世 網友悲憤：霸凌妳的那些人下地獄 - 生活 17：46花蓮海域6.0強震 宜蘭、台北最大震度四級全台有感 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。