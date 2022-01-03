地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，今天下午5點46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於臺灣東部海域），雙北最大震度達到4級。台北市萬華區部分地區在地震發生後傳出有停水的情況，民眾表示，「地震完家裡停水的正是煮飯時間！整個傻眼。」

民眾指出，停水的區域大約是在和平西路和艋舺大道，有部分居民正在煮飯，陸續傳出有停水的情形；台北市迪化街也有店家表示，地震過後竟然停水了；此外，在地震後有許多民眾反映，手機沒有警報。