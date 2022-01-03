滑名人IG的時候別忘了可以向左滑一下，因為一則發文可能會有多張照片，如果沒有全部看完的話，有時會產生很大的誤會。好萊塢女星荷莉貝瑞（Halle Berry）在2022年元旦就學到這新的一課，她發了跟男友在教堂親吻的照片，其實下一張才揭曉是慶賀新的一年到來，連巨石強森、娜歐咪坎貝兒都誤以為兩人結婚來留言道喜，她的男友范洪特則發梗圖自嘲：「原來我沒有跟荷莉貝瑞結婚」，一場烏龍笑翻網友。

荷莉貝瑞在2020年9月跟男友范洪特（Van Hunt）確認「穩定交往中」，兩人這次跨年也一同去去海島國家渡假。她在1月1日元旦在Instagram上傳了兩人親吻的照片，並寫到：「這是真的了⋯⋯」（It's Official），畫面看起來就像是在渡假村的教堂成婚，所以大家紛紛留言「恭喜！」，看似一段美好的姻緣就要從此圓滿。

而且留言的人還有不少大咖，包括她的「閨密」巨石強森（Dwayne Johnson）興奮留言：「恭喜兩位，好美啊！」，以及「超模黑珍珠」娜歐咪坎貝兒（Naomi Campelle），《姊妹》2012年奧斯卡最佳女配角奧托薇亞史賓莎，和她合演《關鍵少數》的女星塔拉吉P韓森，《逐夢大道》女導演艾娃杜佛奈等人，眾人都替這對愛侶感到開心。

怎料，荷莉貝瑞其實還有上傳第2張照片，上頭寫著「終於是2022年！」所以這則貼文其實是在「慶祝新年」，才不是什麼「慶祝新婚」，完全是烏龍一場！但因為以訛傳訛，消息越傳越大，最後荷莉貝瑞只好另外發文澄清，並幫大家科普IG常識表示：「真的很多人滑IG的時候都忘記要向左滑！謝謝大家的恭喜跟好意，真的很感動！這是真的了！」

荷莉貝瑞昨(2)日「校正回歸」PO文：「我們只是想在新年好玩一下，我們沒有像大家想的那樣（結婚）啦，謝謝大家的祝福，令我們好感動。」而荷莉的男友范洪特也在自己的IG上傳了另一張照片，是自己跌到水裡的搞笑梗圖：「當我發現自己並沒有跟荷莉貝瑞結婚的時候」，企圖自我消遣這場烏龍。「烏龍新娘」照片吸引逾36.4萬網友按讚，「校正回歸」PO文則僅有超過6.5萬人按讚。

荷莉貝瑞1993年和棒球選手大衛賈斯提結婚，四年後離婚；2001年再嫁歌手艾瑞克班奈，四年後離婚；2013年和曾有「法國布萊德彼特」男星奧利維馬丁涅茲結婚，育有一子馬奇歐（今年8歲），2016年離婚；另外她和男模嘉柏利歐布瑞未婚生一女娜拉，今年13歲；范杭特則和前女友未婚生了一女，今年18歲。

荷莉貝瑞2013年曾和「法國布萊德彼特」男星奧利維馬丁涅茲結婚，育有一子馬奇歐（今年8歲）。(美聯社資料照片）

荷莉貝瑞以《擁抱豔陽天》贏得2002年奧斯卡影后，是影史第一位黑人奧斯卡影后；同年和皮爾斯布洛斯南合演《007：誰與爭鋒》，是第一位「奧斯卡影后龐德女郎」。她的新片《月球隕落》（暫名）由《ID4星際終結者》、《明天過後》、2009年來台北宣傳《2012》的導演羅蘭艾默瑞奇執導，敘述月球將撞地球…預定2月4日在美國上映。