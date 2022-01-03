ESG的永續連結貸款延伸到土建融。對此合庫3日宣布，不僅已推出永續連結貸款專案，更攜手內政部、經濟部合資超過50％的「財團法人台灣建築中心」，在自地新建辦公室及實驗室融資案適用該貸款專案，這也是國內首宗將永續指數貸款適用在土建融的案例。

對此合作金庫董事長雷仲達表示，永續發展已成為全球追求的普世價值，本次合庫與台灣建築中心簽署永續連結貸款是一個開始，未來也著手規劃將授信對象擴及營建相關供應鏈廠商，雙方共同為國家整體推動ESG在建設產業的永續發展上而努力。

合作金庫銀行積極將ESG與核心授信業務結合推出「永續連結貸款專案」，而合庫本身為全國第二大土建融放款銀行，放款規模僅次於土銀，因此合庫將永續連結貸款專案透過與台灣建築中心的合作，運用在土建融業務，可說具有高度的指標意義。

合庫說明，所謂「永續連結貸款專案」，是指授信條件裡加入與永續發展相關的檢核指標，若企業符合檢核標準，將可獲得利率減碼，銀行透過主動「讓利」模式，以鼓勵企業重視永續發展，而合庫辦理「財團法人台灣建築中心」融資案，更為國內首宗營建相關「永續發展連結貸款」案例。

台灣建築中心為內政部、經濟部合計出資53％設立，具有政府背景財團法人，為政府指定從事建築檢驗、測試、評定及研發的專責機構，主要從事建築標章的審查評定、建築材料的檢測認證、建築政策的宣導與推廣，台灣建築中心為提供國內目前及未來建築材料與構件檢測、研發之需，本次由內政部讓購土地並自行建構專業的材料檢測驗證中心及育成中心，對此，合庫則以「永續連結貸款」(Sustainability-Linked Loan)的架構，進行融資規劃。

雷仲達也強調，期望合庫銀行藉由擔任公股銀行領頭羊的角色，透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值。