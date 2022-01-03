台灣家樂福股權是否真要賣？家樂福總經理王俊超3日在《家樂福金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會》中表示，「我真的不知道。」甚至說，「你們知道的都比我多。」王俊超透露，去年有開一次總部視訊會議，但會議中並沒有提到任何出售消息。

王俊超強調，「我是一個專業經理人，當我的專業、職責到哪裡就做到哪裡，其他的無法過問。」

2021年，市場屢傳出，法商家樂福（Carrefour）要出售台灣家樂福股權，包括統一集團、遠東集團及momo富邦媒陸續表態有意競標。

對法商計畫要出售價值約16億歐元（約新台幣530億元）台灣股權，台灣家樂福先前都以「未收到總部任何消息」回應。

不過，包括全聯董事長林敏雄先前曾表示，家樂福確實有找上門談出售；遠東集團董事長徐旭東也喊出，「價高者得」。更指出，已進入第二輪競標；而持有台灣家樂福四成股權的統一集團強調，若法方有意退出，將會買回股份協助退場。另外，momo富邦媒則是「不排除任何可能」。

全聯在買下大潤發後，已表示，不會買家樂福。

對於家樂福的未來走向，王俊超指出，家樂福只會愈來愈強。2022年最新目標，會以「零售生態圈」為主，並持續進行展店，尤其是超市會持續開，超市10至15家、量販2家。