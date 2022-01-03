高雄2021年房市旺到每月過戶1002戶的新成屋，分別比2020年的766戶和2019年的724戶，增加30.81％、以及38.40％，鳳山區和三民區這兩個房市熱區，大樓成屋估計只要三周就可賣光，全市新成屋只剩2668戶，奇貨可居，至於預售屋，雖然市場仍有16058戶預售屋銷售中，但，代銷公司2021年第四季高價承接的建案，迄今至少有2494戶在2022年陸續進場，將扮演推高房價的力量。

龍悅廣告總經理吳季濃3日表示，根據龍悅統計至2022年1月2日的高雄過戶統計資料顯示，累計到2021年底的大樓預售戶數3萬多戶，大樓新成屋則有12847戶，不過，因高雄房市2021年夯熱，預售屋和新成屋去化速度加快，目前存在預售市場的戶數只剩16508戶。

至於新成屋，則是降到近年來的低點，只有2668戶，讓新成屋的需求與供給嚴重失衡，也因此推高新成屋房價，也讓新成屋奇貨可居。

吳季濃指出，如果以台積電、穩懋和英特格等大型產業鏈進駐高雄來看，既有的市場新成屋，光是提供給這些進駐產業的員工就不夠了，更不用說高雄在地居民的購屋或換屋需求。

他說，由於高雄房市2021年大好，許多代銷公司在2021年第四季承接的新建案，也即將在2022年陸續進場，包括鑫龍騰「鑫空樹」、國城「友樂市」等，總共有14個新的預售案，一旦新案進場，勢必再對高雄房市掀起價格波動。