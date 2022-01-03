拚保費排名，同時也要拼資產成長。壽險2022年美元保單之戰元月就拉開序幕，躉繳美元利變壽險宣告利率紛紛拉上3.08～3.11％，各公司主力保單宣告利率差距，已拉開到21～46個基本點（1基本點等於0.01百分比）以上，也比去年元月同款商品普遍宣告2.6～2.9％，高出甚多。

2021年主要壽險公司傳統型保單銷售最佳就是美元利變壽險，躉繳型第七年內部報酬率（IRR）都有2.1％以上，甚至可拉上2.3％，這類保單訴求有較高的保單預定利率可保底，又有宣告利率可適度參與市場，保戶有機會拿到較高的增值回饋金，所以還是有不少定存族喜觀美元利變保單。

2021年的11月及12月已有壽險公司開始拉高美元利變壽險宣告利率，為2022年「熱身」，當時就有保單宣告利率已拉高到3.08％，今年1月如中壽的珍美好、新壽的尚好美，宣告利率都是3.08％，台新人壽的金豐盛亦從3％拉高到3.09％，台壽的吉美勝則是由3.08％再拉高到3.11％。

另外如南山人壽的佳美鑽仍維持3％、富邦人壽的美利鑫旺維持3.05％，國泰人壽的益美優利則是宣告2.9％。