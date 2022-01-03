今（3日）下午5時46分花蓮縣政府東方56.7公里發生芮氏規模6.0地震，依據消防署統計至下午6時25分，新北市三重區傳出3件電梯受困案件，另外，宜蘭台9線115.7公里處有1車遭落石擊中，所幸未有人員傷亡，持續與各縣市確認災情狀況。
消防署表示，依據氣象局資料，芮氏規模6.0、地震深度：19.4公里，最大震度：台北、新北4級、宜蘭縣4級、台中市3級、桃園縣3級、花蓮縣3級、臺東縣3級。
警方查證為車輛底盤卡到，無大礙，駕駛已將車輛已駛離現場。
今（3日）下午5時46分花蓮縣政府東方56.7公里發生芮氏規模6.0地震，依據消防署統計至下午6時25分，新北市三重區傳出3件電梯受困案件，另外，宜蘭台9線115.7公里處有1車遭落石擊中，所幸未有人員傷亡，持續與各縣市確認災情狀況。
消防署表示，依據氣象局資料，芮氏規模6.0、地震深度：19.4公里，最大震度：台北、新北4級、宜蘭縣4級、台中市3級、桃園縣3級、花蓮縣3級、臺東縣3級。
警方查證為車輛底盤卡到，無大礙，駕駛已將車輛已駛離現場。
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