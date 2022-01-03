地牛大翻身！下午5點46分發生有感地震，連續晃動近一分鐘，許多人第一時間不是逃跑，而是上社群網站發地震文，PTT八卦板甚至湧入近十頁的地震貼文，有鄉民笑稱：「地震不跑全部搶著看八卦板」。

今(3日)17時46分花蓮縣外海出現規模6.0地震，為今年第一起有感地震，根據地震測報中心資料指出，本起規模6.0地震震央出現在花蓮縣政府東方56.7公里 ，位於台灣東部海域，地震深度19.4公里。

而PTT八卦板在地震發生的同時，湧入大批鄉民發文，「有沒有晃到頭暈的八卦」、「地震到底要不要跑」、「地震搖這麼久，大家有出來嗎？」、「連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發？」、「 這地震是迴旋的？」、「地震手機沒響是不是不用逃？」、「第 001 號顯著有感地震報告」、「每次地震你第一個打給誰」、「地震完頭暈是正常的嗎?」。

實在是太壯觀，除了地震文很多篇，有幾篇貼文還超多人留言討論，而有鄉民見狀笑稱大家地震不跑全部搶著看八卦板，表示「平常一萬多人，地個震變快五萬人，逃命好嗎X」。