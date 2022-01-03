《金牌特務：金士曼起源》由雷夫范恩斯（左）、哈里斯迪金森主演。（迪士尼提供）

《噩兆》去年底異軍突起，票房攀升中。（車庫提供）

新年到來，好萊塢電影《金牌特務：金士曼起源》勇奪全台跨年票房冠軍，上周四開片至周日截止，累積超過6千7百萬，朝1億大關持續邁進，有望成為2022年首部破億的強勢大片，電影秉持一貫紳士幽默，虛實交錯的戰史起源，呈現不同以往的暴力美學。

國片方面，由柯震東、王淨、宋芸樺主演的《月老》，經過跨年檔全台票房已破2.42億，超越《比悲傷更悲傷的故事》2.4億成績，接下來將挑戰《等一個人咖啡》、《艋舺》、《返校》的2.6億關卡；恐怖片《噩兆》全台票房破千萬，上映10天累積達1300萬，好成績讓導演劉龍雄鬆口不排除有拍續集的可能。

跨了1年，全球票房數據也有翻新，《蜘蛛人：無家日》在上映後獲得爛番茄影評和觀眾的高分評價推薦，更是拿下了2021年全球、全美、全台的年度票房冠軍，目前全台票房近4.37億，而全美票房也突破6億美金（約165億7千萬台幣），拿下全美影史票房第10高，全球票房則是來到13.7億美金（約378億台幣），成影史最賣座蜘蛛人電影。