台灣地區今（3日）下午17點46分發生規模6有感地震，台北宜蘭最大震度4級，北市劇烈搖晃超過一分鐘，曾被網友戲稱是「地質學家」後卻被讚是「先知」的炎亞綸，也第一時間發文，吸引許多網友前來朝聖。

自從炎亞綸發表「下雨地震說」後，每每發生地震，社群網站總會吸引大批網友前去留言，稍早發生規模6有感地震，他第一時間即在臉書寫下「好大」，並補充「我整個腿好軟」。貼文一出，不少藝人好友也留言互動，阿本笑稱：「你不要這樣！嚇死！下次可以提早說嗎？」黃小柔則表示自己當下抱著孩子不知道往哪跑，網紅視網膜則回想起炎亞綸前幾天的發文，直問「土壤真的乾裂嗎，好幾天沒下雨了」，讓炎亞綸語帶得意回「是不是」，而孫淑媚也留言「我來看看 炎帥有沒有 開示」，炎亞綸回「上一篇理論是成立的」。

事實上，去年12月30日台灣也發生規模5.4有感地震，北部明顯有感，炎亞綸那天就在臉書發文說：「入冬之後地震頻繁，我想是因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發。」還括號補充：「（我不尷尬，尷尬的就是地質系同學！）」當時就釣出一藍勾勾留言互動。

炎亞綸2015年曾發文：「狂下雨把原本乾燥的土壤一下淋濕，因此地質鬆軟造成今天的地震不斷」，而被網友嘲諷是「地質學家」，未料後來國際期刊還真的證實此說法，直指「雨水在地震形成中極可能扮演一個重要角色」，讓不少人回過頭讚炎亞綸是先知。