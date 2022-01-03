台灣今天下午發生規模6.0的有感地震，台北市劇烈搖晃超過一分鐘！震央在台灣東部海域，地震深度19公里，各地最大震度分別是：宜蘭、台北4級，花蓮、台中、新竹、桃園、彰化、南投3級。對此，雲林縣長張麗善在臉書發文表示，「地震搖好大！大家還好嗎？」。新北市長侯友宜在地震發生後的第一時間，也立即前往新北市政府9樓，緊急坐鎮災害應變中心，以瞭解與掌握最新狀況。

新北市目前獲報三重區3起疑因跳電造成電梯受困案件，所幸受困民眾均無大礙。其中三重區福裕街民眾受困電梯，復電後電梯恢復正常，民眾已自行離開；三重區文化南路1名男子受困電梯，三重區中央南路1男1女受困，消防人員到場後已協助脫困，均無受傷不需送醫。

新北市長侯友宜在地震發生後的第一時間，也立即前往新北市政府9樓，緊急坐鎮災害應變中心，以瞭解與掌握最新狀況。 張麗善也憂心詢問民眾「地震搖好大！好晃！大家還好嗎？」。羅智強3日在臉書發文表示，「地震，感覺好嚴重，大家都好嗎？」。