李姓工程師疑妻子外遇，在2020年4月間凌晨在家與妻爆發爭執，李男憤怒持刀追砍妻子70刀，李妻哀號喊救命，警獲報到場，李男持刀切腹自戕，2名幼子全程目睹慘絕人寰的父殺母慘案，李妻經送醫不治，李男獲救，辯稱他沒有殺害妻子的想法，一審依殺人罪判處徒刑15年，台中高分院以李男已罹精神疾患等理由改判14年，仍可上訴。

31歲李男與妻子呂女在2014年結婚，育有5歲、2歲兒子，兩人對金錢消費、親子照顧及感情等觀念有落差而感情不睦，呂女要求離婚。

2020年4月29日1時許，李男因質疑妻子婚外情鬧離婚，雙方在家中發生口角爭執，李男分持菜刀及水果刀自2樓追砍到1樓，呂女被尖刀猛砍全身血流如注，不斷哀號高喊救命。

2名稚子目睹全程，嚇得嚎啕大哭，暗夜驚動鄰居報案，警方抵達現場破門而入，喝斥放下兇刀，李男見犯行曝光持刀自割雙手、猛刺腹部自戕，警方噴辣椒水將他制伏，並救出小孩，將夫妻兩人送醫。

呂女全身慘遭狠砍70刀，包括頭頸部26處、軀幹有22處、上肢22處銳器傷，刀刀深及體內12至4.5公分間、傷及臟器，經搶救不治慘死，李男則獲救。

李男到案坦承持刀揮砍妻子，但是否認故意殺人，辯稱他並無意殺死妻子，與妻子兩人扭打、持刀互砍。一審法官依違反《家暴法》之殺人罪判處李男徒刑15年，台中地檢署檢察官及李男均提起上訴。

台中高分院法官以福利部草屯療養院的精神鑑定，評估李男犯案時可能因精神障礙或心智缺陷，導致辨識能力顯著降低。李男自2019年底起深信妻子外遇，即使妻子多次否認、解釋；專業精神科醫師的解說均無法改變，李男並出現憂鬱、失眠、疑似幻聽等症狀，多次嘗試自殺，在案發後，也企圖切腹自殺結束生命。

二審法官審酌李男與妻子感情不睦，懷疑妻子外遇耿耿於懷，甚至已罹精神疾患引燃衝突鑄成大錯，雖事出有因，但他面對婚姻難題竟無法克制衝動，不顧夫妻情誼籌畫行兇手法凶狠，致妻子慘死、雉子身心重創，但考量他負擔家庭經濟主要支出，輪班工作疲憊之餘仍分擔家事勞動，並非不顧家庭、遊手好閒之徒，該命案為社會家庭悲劇，李男並非具有特別惡性、顯無教化遷善之可能，而撤銷原判，改判徒刑14年。

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