根據中央氣象局最新資訊，3日17時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里，宜蘭縣、臺北市、新北市震度4級。台北捷運短暫停駛檢查沒問題後，隨即正常載運乘客，各捷運站正值下班高峰，出現民眾等車的人龍。（劉宗龍攝）

台灣今天下午發生規模6.0的有感地震，台北市劇烈搖晃超過一分鐘！震央在台灣東部海域，地震深度19公里，各地最大震度分別是：宜蘭、台北4級，花蓮、台中、新竹、桃園、彰化、南投3級。對此，台北市長柯文哲3日指出，台北市截至18:30，災害應變中心總共接獲16件災情，14件停水案件，目前得知沒有人員受傷，停水狀況逐步恢復正常中。

北市災害應變中心總共接獲16件災情，其中14件為停水案件、1件門變形和1件磁磚掉落。北水處表示，1999接獲多起停水案件，係因地震緣故供壓下降，目前已逐步恢復正常供水中。（氣象局提供／游念育台北傳真）

柯文哲3日在臉書發文指出，台北傍晚發生地震好晃，截至18:30，北市災害應變中心總共接獲16件災情，14件停水案件，一件門變形，另有一件磁磚掉落，目前得知沒有人員受傷：

1.停水狀況逐步恢復正常中。

2門變形無法進出，消防局已派遣人員協助。

3.中山區外牆磁磚剝落，警方正派員前往處理中。

今天下午5點46分全台發生有感地震，台北市也陸續傳出災情，截至下午6點20分，北市災害應變中心總共接獲16件災情，其中14件為停水案件、1件門變形和1件磁磚掉落。北水處表示，1999接獲多起停水案件，係因地震緣故供壓下降，目前已逐步恢復正常供水中。

此外，在信義區4段413號9樓，因為地震造成門變形使民眾無法進出，消防局已派遣人員協助；另外，位在中山區長安東路二段53號6樓，也出現外牆磁磚剝落，警方正派員前往處理中。

北市建管處指出，為因應今天發生的4級地震，已立即成立應變小組，以了解本市建築物災情，並針對目前公告列管的51件地震受損列管「黃單」建物（921地震計39件、331地震計12件），於第一時間啟動派員巡檢機制，以確實掌握列管建築物震後情況。

建管處提醒，地震產生的振動，可能對混凝土構件產生龜裂、剝落或鋼筋握裏力不足等潛在質變，致未能符合原設計需求強度，恐嚴重影響構造物安全；建管處也通知地震前7日內有澆置混凝土的工地，應針對該灌漿樓層的結構安全委託鑑定單位進行鑑定，以確保建築物結構安全。

建管處表示，民眾若發現因本次地震產生房屋受損情形，可參見《震災後房屋安全自我檢查手冊》先行初步判斷，或認有安全疑慮者，可通報1999或本市黃單建築物單一窗口，建管處將會同專業技師進行結構安全勘估，若認有補強或拆除重建需求，也可就近諮詢「危老重建工作站」，洽詢相關耐震評估補助。