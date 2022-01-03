最近中國與西方國家關係緊張之後，各式各樣的「辱華」事件不勝枚舉，除沃爾瑪山姆商店的新疆產品、迪奧的皮包模特兒、三只松鼠的瞇瞇眼之後，一則3年前刊出廣告中的少先隊員佩戴紅領巾又被爆出辱華風波。涉事的三只松鼠已就網民的檢舉在微博上發信公開致歉，並稱將從多方面開展自查自糾，避免類似情況再次發生。

據《環球網》報導，三只松鼠日前又被網友曝出3年前發佈的「331補腦節」廣告圖中出現少先隊員佩戴紅領巾，被指涉嫌違法。三只松鼠隨即在微博上發信「向消費者和社會各界表達最誠摯的歉意」，並表示「針對以上問題，公司成立工作組，從廣告、官網、產品包裝與詳情頁面等多方面開展自查自糾」。

致歉信中指出，近日網路報導該公司2019年一則廣告頁面使用「紅領巾」圖案，引起社會關注。該廣告於2019年3月28日上線，公司對頁面上網審核把關不嚴。接到有關位函告後，意識到問題嚴重性，已於2019年4月1日下架相關頁面及產品，並加強內部合規審核與員工培訓宣導。

不久前三只松鼠一則食品廣告中使用一名瞇瞇眼的模特兒，亦遭許多網友指責為「辱華」，引起不少爭議。（圖／微博）

三只松鼠的致歉信強調，該公司「紮根中國，創業於安徽蕪湖，是一個土生土長的民族品牌」，將虛心接受來自消費者、監管部門及媒體的監督和批評，以此為鑒，改正不足，避免此類問題的再次發生。

稍早之前，有網友曬出三只松鼠2019年10月份的產品宣傳海報，因海報中模特兒有一雙眯眯眼與厚嘴唇，部分網友認為廣告故意醜化中國人，此事在微博上引發爭議。

三只松鼠雖然發佈聲明稱頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化。但由於網友由此產生不適感，三只松鼠深表歉意，並隨即進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。

許多評論也認為，模特兒只是一個經妝容而已，沒必要上綱上線。但類似評論卻引發更多的論戰，甚至連使用外國品牌、過洋人的聖誕節都被批評為喪失民族氣節。官方媒體也有部份加入罵戰，一時間所有與西方國家相關的商業產品人人自危，業者亦感嘆已分不清何者為「辱華」，因此只要有網民指責，第一時間先行道歉再下架相關廣告或產品，以免惹出更大風波。