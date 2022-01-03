民宅起火，鄰居80歲阿嬤被濃煙嗆傷，救出後坐在地上面露痛苦。（程炳璋攝）

王姓男子被民宅火警的濃煙嗆傷，救出後仍在巷口面露痛苦。（程炳璋攝）

巷弄民宅傳火警 嬤孫同遭嗆傷被救出送醫

台南市中西區府前路一段85巷14弄內一處民宅3日下午5時31分傳出火警，火勢從16號竄燒到對面10號，兩戶皆為老舊民宅，住在隔壁14號一對嬤孫受濃煙嗆傷，幸遭警消及時救出，兩人痛苦在地上呻吟，消防人員近半小時打火控制火場，全場疏散5人，嬤孫兩人預防性送醫，其餘無大礙。

傳出火警的民宅為磚造建築，位在窄小巷弄內，據現場目擊民眾表示，起火點為16號2樓房間，屋主為吳姓男子，最近吳男父親過世，他1人獨居，起火時吳男外出不在屋內。

目擊者表示，16號房子起火後，因火勢猛烈，火舌沿著電線燒到對面無人居住的10號民宅，兩戶皆全面燃燒，劇烈濃煙瀰漫巷弄。

附近14號民宅內一對80歲謝姓阿嬤與32歲吳姓孫子同遭濃煙嗆傷，被警消人員及時救出時，驚魂未定面露驚恐。

消防人員另在附近房子救出57歲李婦、53歲廖男與72歲黃女，3人皆無大礙未送醫。全場共救出5人，王姓嬤孫2人預防性送醫。

起火的兩戶房子皆為老宅，屋齡起碼40年，火勢燃燒猛烈，火場位在窄小巷弄，警消人員只能牽水線進入灌救。

火場濃煙四起，附近鄰居被燻得受不了，紛紛外出走避，警消人員一邊打火，一邊協助將鄰居救出，火勢經半小時後撲滅，燃燒面積約共40平方公尺，起火原因需火調後釐清。