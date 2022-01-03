車用晶片短缺衝擊車市，幸好國內疫情狀況自7月底獲得穩定控制後，買氣也逐漸升溫，全年總市場最終登錄仍高達449859台，僅較去年小幅衰退，和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄146687台，去年比100.3％，達成近16年新高紀錄，市場佔有率32.6％，同時順利蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA不僅穩居國產車、進口車雙料冠軍外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS憑藉其動感大器外觀、絕佳大空間與完善的主被動安全配備獲得消費者肯定，全年登錄40675台，不僅稱霸銷售之冠，更成為史上第一台年度銷售突破4萬台的SUV車款。

同時，台灣的COROLLA CROSS銷售量在2021 年也是TOYOTA 全球各市場中的第一名，可見台灣消費者對於COROLLA CROSS的喜愛。而日本進口的RAV4，則在外觀設計、內裝質感、安全配備及動力選擇上深獲市場好評，登錄25162台，蟬聯14年進口車銷售冠軍，其全新改款的2022年式外觀更為霸氣，同時新增全新HYBRID尊爵車型，讓顧客能以更實惠的價格入主油電複合動力車。

豪華車市場方面，各廠家均面臨車源不足的壓力，2021年全年豪華車市場僅93423台，去年比98％，這是近10年來首次豪華車市場呈現負成長，總市場佔比為20.8％持平。而和泰汽車總代理的Lexus品牌亦自2021年9月起受減產影響，9~12月減產超過2500台，進而影響全年登錄台數，全年仍登錄達20584台。

其中，Lexus旗下SUV車款均奪下該級距的銷售冠軍，再次蟬聯豪華品牌SUV霸主地位，旗下NX車款雖處商品末期且提前於10月出清，全年仍繳出超過7000台的佳績，榮登豪華SUV最暢銷車款的王座。而大改款NX全車系於11／16公布預接價格後，即以優異的產品實力及極具競爭力的價格，強襲豪華品牌SUV市場，一個月內即累計超過3000張訂單，預期2022年將再創豪華品牌SUV級距的銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破10000台，全年Lexus將再次挑戰販賣的歷史里程碑。