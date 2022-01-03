124位共餐長者一起品嘗可口美食，也分享社區大家庭滿滿的人情味。（金寧鄉公所提供）

董燊處長代表楊鎮浯縣長致贈湖峰社區關懷據點加菜金。（金寧鄉公所提供）

楊忠俊鄉長也致贈水果，讓大家感受溫馨關懷，十分開心。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉內有盤山、榜林、昔果山、古寧頭、湖峰5個社區周一至周五提供共餐服務。（金寧鄉公所提供）

金門湖峰社區今(3)日起開辦定期共（供）餐服務，縣府社會處長董燊偕金寧鄉長楊忠俊、縣議員楊永立和湖埔村長楊振嵩等人應邀共進午餐，124位共餐長者一起品嘗可口美食，也分享社區大家庭滿滿的人情味。

董燊處長代表縣長楊鎮浯致贈紅包，為家鄉的老人家加菜，並慰勉志工辛勞，楊忠俊鄉長也加碼致贈水果，讓大家感受溫馨關懷，十分開心。

鄉長楊忠俊說，「老人共餐」不單是請老人來一起吃飯，而是鼓勵長者走出家門相互關懷、照顧，大家都活得健康、快樂，金寧鄉內有盤山、榜林、昔果山、古寧頭、湖峰5個社區周一至周五提供共餐服務，另安岐、湖南、西山后盤社區也會不定期辦理。

董燊處長也說明，楊鎮浯縣長特別重視長幼照顧工作，全力建構完善的在地老化照顧網，讓在外打拚的年輕人無後顧之憂，近2年社區照顧關懷據點由26處增至37處，定期共餐據點由11處增至30處，每日用餐長輩人數更由752人增至2561人，村里涵蓋率由54％增至83％，共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，2020年因此獲得衛福部頒發卓越縣市特別獎。