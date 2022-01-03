易遊網公布第四屆「台灣最美飯店」名單，今年一共有12間新進榜飯店，也有4間飯店蟬聯3連霸以上的紀錄，像是「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭」連續4年榮獲最美飯店殊榮，而「溪頭米堤大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」也獲獎3次，深受網友熱烈支持與肯定。

本屆首度新增「最美房間」獎項，共有5名優勝得主，其中「福容大飯店淡水漁人碼頭」、「秧悦美地度假酒店」與「承億文旅潭日月」更一舉奪下「最美飯店」、「最美房間」雙料獎項。

競爭向來最激烈的渡假型飯店，此類票數直逼16萬，佔了總票數一半以上，突破過往紀錄，戰況相當火熱。而此類別獲獎的飯店，花蓮地區就狂掃4席，包含有將西班牙南歐風情巧妙融入花東縱谷景色的「花蓮理想大地渡假飯店」；被譽為是台版迪士尼，像是童話故事裡的夢幻城堡莊園-「瑞穗天合國際觀光酒店」；緊鄰太平洋且採維多利亞式風格來設計的「遠雄悅來大飯店」；還有以香草主題為特色，並有萬坪香草花園打造五感入住體驗的「秧悅美地度假飯店」。

今年都會型飯店的獲獎名單，可以說是大洗牌，除了結合嘉義意象所打造的藝術飯店「新悦花園酒店」，以及奢華沉穩並擁有高口碑的五星級飯店「晶華酒店」，皆蟬連2年再度獲獎外，其他8間都是新進榜飯店，以地區來看，北部飯店就佔了一半，包含有曾獲米其林住宿推薦的「台北大倉久和大飯店」，承襲日系頂級飯店的美學與質感，備受旅人喜愛；以高空景觀泳池成為IG熱門打卡點的「板橋凱撒大飯店」，也深獲網友支持；擁有天際美景的城市奢旅「台北遠東香格里拉」，台北地標101都能映入眼簾，相當動人；散發貴族古典氣息的「君品酒店」，以華麗優雅的空間設計展現獨到品味，殺出重圍取得最美名號。

今年首度新增「最美房間」獎項，各家飯店拿出最具特色的房型來比拼，最終榮獲此獎項的5間飯店有：「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房，擁有270度零死角的湖景視野，透過臥房的大面窗景，可將日月潭的湖色風光盡收眼底，令人驚艷；坐擁世界級夕陽美景的「福容大飯店 淡水漁人碼頭」，以可飽覽淡水山海景觀的海景豪華客房，獲得眾多網友支持。