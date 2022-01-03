中二選區立委補選進入最後一周，近日再爆監票員推派爭議，林靜儀競選總部3日召開監票催票部隊總動員記者會，將啟動民進黨籍公職人員責任制配額、號召志工、民眾來一起監督投票程序。

民進黨質疑中二選區總共258個投開票所，候選人只分配到104個票所進行監票，另154處票所將由台中市選委會派員補足有疑慮，3日成立監票催票部隊，號召民進黨中市30位立委、議員分配責任區，組成催票監票部隊。

監票催票部隊總召由立委何欣純擔任，她指出台中中選會對監票人員分配的方式不合理，經抗議仍然不理睬，中央選委會也沒有對策，因此將由黨籍立委及議員來號召志工，希望所有的投開票所外，都有2、3人以上來監票（外監）甚至我們還要去巡哨，因為也很怕被「衝康」及勇於檢舉投開票所外的拉票行為，也能在開票過程中，監督任何違法程序。

李天生表示，在中二選區裡有90個里，其中有154個投開票所沒有內監，故透過本黨籍26位議員、4位立委一起動員編制責任，加強外監的部分，每人責任額3個里，號召志工來監督，實踐民主的最後一哩路。

林靜儀總部主委林佳龍則表示，選戰進入最後的階段，選情也非常的緊繃，顧票與監票是非常重要，所以啟動90258計畫，就是在90個里258個投開票所中，進行民意代表的配額制度，面對監票員不足，也表達強烈抗議，在內監無法增加的現況下，現階段的補足方式，就是每個投票所至少兩位外部監察員，包括層層的預備中心、外圍巡視、督導等等，就是要以天羅地網的方式來阻止作票的發生。