北市3日下午5點46分發生4級地震，長安東路2段53號外牆磁磚剝落，警方立即拉起警示線，提醒來往民眾不要靠近。(翻攝自影片)

北市4級地震 長安東路大樓外牆磁磚剝落

北市3日下午5點46分發生4級地震，長安東路2段53號外牆磁磚剝落，警方立即拉起警示線，提醒來往民眾不要靠近，所幸沒有人員受傷及車輛受損，現已由轄區員警聯繫該棟管理人員，協助停放在周邊車輛移置。

傍晚6點12分許有民眾通報長安東路2段53號石塊掉落，員警到場後以三角錐以及黃色警示線，在騎樓、慢車道周邊拉起封鎖區域，避免還有石頭掉落波及路過民眾。

警方初步了解是因地震緣故導致大樓7樓高的外牆磁磚剝落，所幸當時沒有車輛以及人員路過，並未有人受傷。