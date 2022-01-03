綜合每日郵報（DailyMail）、英國《太陽報》（The Sun）報導，一名來自英國林肯郡(Lincolnshire)的護理師阿爾梅達(Monica Almeida) ，在工作期間感染了新冠肺炎，持續昏迷了28天，在院方給予大劑量的藍色小藥丸(俗稱威而鋼)之後，病情逐漸好轉，阿爾梅達更奇蹟似的從昏迷中醒過來。

37歲的阿爾梅達已經是兩個孩子的媽，本身患有氣喘，去年(2021)10月底新冠檢測呈現陽性，就醫後返家不到兩個小時便無法正常呼吸。由於病情惡化，阿爾梅達11月被轉移至重症病房並開始陷入昏迷狀態，而當時她的父母已經被告知前來與她做最後的告別。

然而，就在距離關閉呼吸器72小時的時間，醫師決定採取大膽、另類的做法，給了她大劑量的威而鋼。這款藥物用於治療勃起性功能障礙，透過放鬆血管壁讓更多血液運送到身體各處，這作法使阿爾梅達病情在短短一周好轉，順利在平安夜回家與家人團圓。

阿爾梅達簡直不敢置信是威而鋼救了自己一命，還以為是開玩笑。並說:「從沒想過事情會降臨在我身上，我希望大家能更謹慎重視疫情。」現在，阿爾梅達與丈夫更敦促所有人應該接種疫苗，絕對不能輕忽病毒的威力。