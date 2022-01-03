6都2021年12月買賣移轉棟數揭曉，其中台中市5521棟，月增15.9％，年增4.3％，總計6都共2萬7802棟，月增7.1％，年增6％，以紅盤封關；6都全年交易量突破26.5萬棟，刷新8年來新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年先有疫情干擾，又面臨政府打炒房政策，但剛性買盤在「保障自住」的政策前提下，依舊維持強勁力道，市場游資豐沛，各地重量級企業競相投資，使買方信心高漲，進場拉抬整體買氣。

12月份6都建物買賣移轉棟數月增7.1％，其中，台北市月增5.8％，新北市月減2.5％，桃園市月增13.6％，台中市月增15.9％，台南市月增6.8％，高雄市月增7.5％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，經濟的好表現也反映在房市買氣，加上年底購屋旺季，以及低利、資金潮環境仍在，讓11月房市擺脫疫情干擾，買氣持續回升；觀察歷年交易量，2021年6都交易量達到26萬7751棟，創下8年來新高，顯示房市買氣仍熱絡。

「改寫當地房市歷史的還有台中市北屯區」，台灣房屋集團資深經理陳定中表示，北屯在新案交屋與首購湧進的帶動下，去年12月買賣移轉量1104棟，連續兩個月飆破千棟，總計單年3個月超過千棟水位，為統計以來的歷史首見，也讓北屯以全年9068棟，刷新單年新高。

不動產業者也提醒，國際情勢與疫情發展仍充滿變數，須審慎以待，購屋時須謹慎評估購屋需求、自身財務收支狀況及房價負擔能力等，審時度勢、量力而為。