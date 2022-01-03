爛醉女大鬧小黃飆髒話 男友在旁頻緩頰網嘆：你值得更好（取自臉書「爆廢公社二館」）

1名女子酒醉後與男性友人搭計程車，不料她上車後先是瘋言瘋語，之後甚至要求司機開門，司機最後受不了、婉轉告知拒載，沒想到女子竟火大開始狂飆髒話，一連數分鐘狂罵三字經、五字經，而一旁男子則不斷安撫情緒、阻止女子惡行並頻向司機道歉，影片曝光後網友紛紛大讚男子很有風度，也狂轟女子酒品超差。

影片中計程車司機發現上車的女子神情異常，先問「小姐妳喝醉了嗎？」女子罵「不要吵啦」，接著上車後不斷出聲碎念，過程中先被身邊男子摟在懷裡，之後倒在座椅上躺了一會，又開口「開門一下好不好？林北叫他開喔！叫他給我開門喔！」司機後來說「不好意思我送你們到這邊就好，萬一她等一下路上給我開門的話，我沒辦法。」

爛醉女大鬧小黃飆髒話 男友在旁頻緩頰網嘆：你值得更好（取自臉書「爆廢公社二館」）

沒想到女子得知司機拒載後，開始朝司機飆罵髒話，內容包括三字、五字到七字的國罵、粗話，男子則在旁拉住她並頻向司機道歉，男子過程中試圖阻止女子，吼她「好了」，女子還不滿嗆司機還沒找錢；網友將影片PO在臉書「爆廢公社二館」說「有夠丟臉！酒品不好就在家睡覺就好，別在那邊丟人現眼，我都替那個男的感到丟臉」。

影片曝光後，男子在車內安撫女子、向司機道歉，最後遭拒載時仍冷靜攙扶女子下車，超有風度的行為讓網友大讚，「男生真的不錯！廣大單身的女性真的可以接收」、「這男的值得更好的」，也有大批網友砲轟女子行為「司機脾氣好好」、「酒品差就不要喝嘛」。