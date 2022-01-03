Ford多元車系陣容及優異產品實力獲市場肯定，在2021年以全年30263輛新車掛牌數達成6.7％市場占有率，年成長5.3％，暌違25年重返車壇前三大。其中Focus車系第四季市占率超過3成，年銷量突破1萬4千台，穩居中型房車第二，五門車型更持續於同級中型掀背車銷售第一；Kuga車系年銷量突破1萬3千台，穩居中型SUV前三大。

唯受零件供應短缺影響，2022年1月之Ford新車生產與供應預計受到衝擊，福特六和仍將以最即時的供應鏈調度，將車輛供應短缺之影響降至最低，減少對消費者的可供影響，消費者亦可即早確認新車訂單，以利生產排程規劃，優先入手新車。

為感謝消費者熱烈支持，Ford在2022開年即推出令人熱血沸騰的1月份優惠活動，自即日起至2022年3月31日止，消費者於活動期間於Ford經銷據點完成任一車款領牌之車主，即有機會抽中廣大車迷喜愛，兼具性能與實用的風格座駕Focus ST Wagon – SLS Edition乙台，1月底前入主New Ford Focus、Focus Active及New Ford Kuga車系，再享首年「購車補助乙式車體險」，全方位強化車主保護力。