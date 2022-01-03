台灣地區今（3日）下午17點46分發生規模6有感地震，北市劇烈搖晃超過一分鐘，有「地質學家」之稱的男星炎亞綸，竟然4天前就預言開示，讓他都忍不住恭喜自己的「乾冷論」被證實。

炎亞綸3日地震發生當下，就發文直呼「好大」坦言被嚇到腿軟，隨後再度發文「在確認沒有任何重大災情之後，我要恭喜自己『乾冷』論，稍早被證實」，吸引許多網友朝聖留言「你是不是已經偷偷在攻博士論文了」、「先知!!!世界欠你一個諾貝爾獎」、「唯一支持炎P」、「厲害到 只要地震 立馬想到炎博士了」、「剛剛腦袋忽然閃過那則被我快速滑過的貼文⋯⋯你太扯了」、「被藝人耽誤的地質學者」。

炎亞綸再發文。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

另外，《中時新聞網》小編也特地在篇貼文下，請示炎P還會不會有餘震，炎亞綸則回「不是～我不是預警系統」，逗樂一眾網友。

炎亞綸繼2015年發表「下雨地震說」後，去年12月30日台灣發生規模5.4有感地震，北部明顯有感，炎亞綸那天也在臉書發文說：「入冬之後地震頻繁，我想是因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發。」還括號補充：「（我不尷尬，尷尬的就是地質系同學！）」如今網友再翻回那篇貼文，忍不住再狂讚他是先知。