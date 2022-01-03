品冠盼透過新歌提醒大家珍惜每個當下。（種子音樂提供）

品冠盼透過新歌提醒大家珍惜每個當下。（種子音樂提供）

品冠日前拍攝新歌〈來日不方長〉MV，心繫家人卻相隔兩地的他，腦海中浮現與父母、妻小相處回憶，壓抑許久的情緒無法平復，拍到眼泛淚光；品冠說：「馬來西亞的疫情嚴重，我這2年都沒見到父母，覺得很愧疚、不捨，一直很擔心他們，拍攝時就忍不住流淚了。」他的表哥先前因確診新冠肺炎過世，親大哥也不慎染疫，幸好康復後已痊癒。

〈來日不方長〉由品冠作曲並擔綱製作人，他去年沉澱自我，體悟生命的脆弱，以前總覺得來日方長，一句改天再見，卻因為很多原因，可能從此無法再相見，因此有感而發譜出這首歌，提醒大家把握當下，即時行愛。

MV選在上海拍攝，劇情以「封存」美好回憶繼續往前的涵意表達，品冠說：「因為我們沒有辦法避免分離這件事，影片中用具體的形式把所有東西封存，把美好的記憶留下來，懷抱著力量繼續往前走。」至於人生最想珍藏封存是哪個時刻？品冠直言是兒子跟女兒出生的那一刻：「兒女出生時，我都在產房裡陪產，當護士把小孩給我抱的那個瞬間，是最美好的一個時刻，這個回憶太值得封存了。」

品冠最近除了籌備新的音樂作品，同時也參與大陸真人秀《閃光的樂隊》，兒女特別錄製驚喜影片替他加油打氣。新的一年，他希望更珍惜當下，不留遺憾，有望舉辦大型演唱會、推出新專輯。