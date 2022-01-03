今日(1月3日)下午5時46分，東部外海發生芮氏規模6.0的地震，台灣多數地區都有感受到明顯搖晃，其中台北市的震度達到4級，新北市多數地區也有3級，著實令北部人人驚嚇不輕。不過網友在查閱中央氣象局的地震資料時發現，北部3座核電廠所在地的金山、萬里與貢寮的地震都僅有2級，其實比其他地方來的平穩許多。

地震在發生之後，核電廠的安全立即受到關注，台電表示「核三廠2部機及核二廠2號機正常運轉，核一除役，核二1號機停機中，核四資產管理中。」顯示核電廠並未受此次地震影響。

網友在查閱中央氣象局的地震資訊時發現，北部與東部一些區域出現4級震度，多數地區為3級，但是核一廠所在的金山，核二廠所在的萬里，以及核四廠所在的貢寮，其震度僅到2級，比周邊區域來的平穩，也難怪核電廠並未因此停機。

中央氣象局的震度分色圖，網友發現4座核電廠所在地的震度較輕微，1~2級而已。(圖/中央氣象局)

前核四廠廠長王伯輝表示，這樣的現象很正常，因為核電廠在施工前都做好了詳細的地質調查，台灣的4個核電廠廠址都選在地質結構最好的地方，即使有地震，也最不易產生共振的地質。尤其是核四廠所在的貢寮，2座反應爐建在堅實的岩盤上，本身就足夠耐震。王伯輝回憶，在921大地震的時候，同樣也是核電廠所在地址震度最小。

網友討論這場地震，對核四附近地質沒什麼影響，諷刺在公投前，一些者危言悚聽的S斷層根本就沒起作用。(圖/核能流言終結者聊天室)

看到氣象局的地震分析圖，有些網友回憶起核四公投前，有好幾個所謂的地質專家開記者會批評核四廠址有多不穩定，因此挖苦的諷刺道「怎麼又沒觸發S斷層？」「S斷層什麼時候才會激活？」