南島音樂串連計畫「小島大歌」疫情期間攜手15位來自10個國家的南島音樂家遠端共同創作，2021年末新專輯《Our Island》（我們的島）於去年12月30日於台灣進行全球搶先發行。《Our Island》獲文策院旗鑑計畫支持，以「為海洋發聲」為創作主題，收錄共12首歌，唱出來自南島的聲音，及土地、海洋所面臨的當代環境變遷。籌備過程中，不但歷經團隊成員確診、家庭變故，甚至疫情憂慮的起伏，因此彼此建立了如同家人般的深厚情誼。

加入小島大歌計畫6年的排灣族歌手戴曉君用族語創作〈Madjadjumak 彼此找到〉，歌曲與多達10個國家的南島音樂家們合創。曾與小島大歌計畫巡迴歐洲音樂節、大洋洲部落交流等的戴曉君透露自2019年底於台灣巡演後就一直未與這些南島家人們見面，長達2年她透過音樂傳遞想念，分享過去還能正常旅行時，曾邀請與她最麻吉的馬達加斯加音樂人Sammy來自己的部落長居一個多月，甚至還協助家人火龍果園的農事，部落婦女都非常喜歡他。

專輯中同時收錄來自阿美族的金曲獎樂團、漂流出口主唱Putad的2首創作單曲〈Pinagsanga自然〉與〈Listwar Zanset 我們的祖先〉，以「海女」自居的Putad表示自己熱愛衝浪與海洋，她表示：「記得小時候常在比西里岸的基翬海岸游泳，記得下面有很多珊瑚、魚類...等等，但現在海中都是已經白化或是被破壞的珊瑚以及海廢廢棄物。」感嘆環境污染，現在的海洋已不像從前那樣。Putad將這種今非昔比的哀傷放進由專輯製作人Tim Cole 提姆柯爾作曲的單曲〈 Lament for a dying ocean 海洋的哀悼〉中，以極具特色的高音劃破天際表現悲鳴，讓人聽得不禁鼻酸。

籌備專輯三年的時日中，這些南島音樂人們也紛紛遭遇各種身邊及大環境的變動。包括來自馬達加斯加的創作人Sammy的父母親相繼逝世；甚至在錄音截止日前一天確診新冠肺炎的模里西斯創作人Emlyn，儘管失去味覺、嗓子狀況也不如預期，但她仍靠意志力支撐如期繳交作品，專輯順利如期完成。