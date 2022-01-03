土耳其統計局3日公布12月CPI年增36.08％創十九年新高，超過市場預估30.6％，扣除食物與能源的核心CPI年增31.88％創新高。

主要是央行在總統艾爾多安的壓力下，讓基準利率自9月以來累計調降5個百分點至14％，令通膨壓力大增。