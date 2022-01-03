土耳其12月CPI年增36.08％ 19年新高 19:212022/01/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其統計局3日公布12月CPI年增36.08％創十九年新高，超過市場預估30.6％，扣除食物與能源的核心CPI年增31.88％創新高。 主要是央行在總統艾爾多安的壓力下，讓基準利率自9月以來累計調降5個百分點至14％，令通膨壓力大增。 《台北股市》外資回抱台股 上周淨流入18.5億美元近4月新高 364天期定存單得標利率0.396％ 22個月新高 #CPI #土耳其 #新高 #統計局 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q4房市熱 六都買賣移轉7.7萬棟創11年新高 15:392022/01/03 財經 資金搶進 債市上周狂吸45億美元 04:102022/01/03 投資理財 12月房市交易拉尾盤 創六年單月新高 17:502022/01/03 財經 《國際金融》歐股2022開局 觸及新天花板 17:052022/01/03 財經 日本企業2021年併購案數量 創新高 17:532022/01/02 財經 金控集團徵才啟動 元大金2022年招近千人將創新高 11:412022/01/03 財經 2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 09:152022/01/02 財經 歐元區12月製造業PMI 創十個月來新低 19:212022/01/03 財經 開紅盤股匯雙漲 新台幣創逾六個半月新高 17:112022/01/03 財經 六都2021年交易量突破26.5萬棟！創8年新高紀錄 17:212022/01/03 房市新訊 毛利率向上 布局綠能產業 建通樂士 商機綻放 04:102022/01/02 產業特刊 財經熱門新聞 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 台積電日本廠職缺能去？他狂勸不要：比台灣作業員還慘 - 財經 員工怒火燒向高層！陽明撤換發言人 總座親上火線 - 財經 台灣家樂福將賣出？總經理王俊超回應了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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