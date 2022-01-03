星展估新加坡2022年GDP成長3.5％ 19:212022/01/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星展預測新加坡2022年GDP成長3.5％，增幅僅2021年成長7.2％的一半，部分原因是中國成長持續疲弱，影響新加坡製造業表現。因此估計經濟正常化和復甦動能將放緩。儘管如此，星展看好新加坡經濟繼續穩健增長和復甦更全面。 《國際經濟》2021星國GDP 可望上看7.2％ 《國際產業》新加坡房價 上季漲5％、2021升1成 #星展 #GDP #新加坡 #預測 #增幅僅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美10年期債息 專家：2022估微幅攀升 04:102021/12/30 全球財經 《國際經濟》可望連4季成長 星國GDP本季估年增5.4％ 14:322021/12/30 財經 《國際經濟》日企看2022GDP 近85％說好 12:162022/01/03 財經 日盛投信：內外資同追捧 越南後市可期 15:402021/12/30 財經 專家預測 2022大陸經濟增幅高於5％ 04:102022/01/01 產業財經 搭元月行情 首選新興亞股 04:102022/01/03 投資理財 2022台灣經濟 民生消費成活水 04:102022/01/02 專題周報 通用目標價 花旗喊到96美元 04:102022/01/03 全球財經 2022年新南向重點工作前進東南亞醫藥市場 19:202021/12/31 財經 台股開紅盤 外資聚焦雙王 04:102022/01/03 財經要聞 陸雙邊關係民調公布 美重要性跌至第三 遭俄羅斯取代 18:052021/12/30 兩岸 財經熱門新聞 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 台積電日本廠職缺能去？他狂勸不要：比台灣作業員還慘 - 財經 員工怒火燒向高層！陽明撤換發言人 總座親上火線 - 財經 台灣家樂福將賣出？總經理王俊超回應了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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