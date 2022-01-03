星展預測新加坡2022年GDP成長3.5％，增幅僅2021年成長7.2％的一半，部分原因是中國成長持續疲弱，影響新加坡製造業表現。因此估計經濟正常化和復甦動能將放緩。儘管如此，星展看好新加坡經濟繼續穩健增長和復甦更全面。