歐元區12月製造業PMI 創十個月來新低 19:212022/01/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit在3日公布歐元區12月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值，跟初值一樣維持58點不變，創十個月來新低。 但企業信心創三個月新高，加上供應鏈壓力減緩，在企業採購原物料和其他半成品等數量急速上升的帶動下，企業的庫存採購增幅創新高。 日本企業2021年併購案數量 創新高 開紅盤股匯雙漲 新台幣創逾六個半月新高 #歐元區 #PMI #創十個 #來新低 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 09:152022/01/02 財經 12月最後一周祭10張罰單 金融業罰鍰 全年衝3.3億新高 04:102022/01/01 金融．稅務 全台首座醫療創新園區 落腳台南 04:102022/01/02 地方新聞 景氣復甦指標 中國PMI連兩月回升 04:102022/01/01 產業財經 《國際經濟》連15月擴張 韓上月PMI創3個月最高 11:082022/01/03 財經 歐元問世20週年 歐央行總裁：與歐洲已密不可分 23:282022/01/01 國際 《半導體》串連第3類半導體產業鏈 中美晶創14年來新高 10:002022/01/03 財經 住宅價格指數 續締新猷 04:102022/01/01 財經要聞 連兩天三分絕殺 迪羅薩寫歷史 04:102022/01/03 運動天地 毛利率向上 布局綠能產業 建通樂士 商機綻放 04:102022/01/02 產業特刊 高雄輕軌跨年破7萬人次 單日新高 04:102022/01/02 地方新聞 財經熱門新聞 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 台積電日本廠職缺能去？他狂勸不要：比台灣作業員還慘 - 財經 員工怒火燒向高層！陽明撤換發言人 總座親上火線 - 財經 台灣家樂福將賣出？總經理王俊超回應了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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