IHS Markit在3日公布歐元區12月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值，跟初值一樣維持58點不變，創十個月來新低。

但企業信心創三個月新高，加上供應鏈壓力減緩，在企業採購原物料和其他半成品等數量急速上升的帶動下，企業的庫存採購增幅創新高。