規模6.0強震狂搖！雙北1843戶大停電 台電：尚餘31戶搶修中 19:302022/01/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市大安區下午17時46分，因變壓器故障，造成世貿變電所發生饋線事故，導致仁愛路四段等一帶共630戶停電。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區下午17時46分，因變壓器故障，造成世貿變電所發生饋線事故，導致仁愛路四段等一帶共630戶停電。 台電先行隔離故障設備，於晚間18時23分復電599戶，剩餘31戶積極搶修中；新北市三重區下午17時47分，因二重變電所發生線路跳脫，造成文化南路、中央南路、福裕街一帶共1213戶停電。台電獲報後隨即派員搶修，並於晚間18時34分全數復電。 營造友善無障礙空間 三重廣一市民活動中心增設電梯 買盤集中拉抬台積電 台股震盪收紅 #福裕 #戶停電 #台電 #變電所 #一帶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電信三雄 新春資費開戰 04:102022/01/03 產業．科技 規模6.0強震 台電：核電與大型電廠運作正常 18:232022/01/03 生活 雙北4級地震超晃！ 證交所：電腦及網路系統一切正常 20:152022/01/03 財經 台中集合住宅電動車充電 專設1戶1表 04:102022/01/03 地方新聞 1212停電事故檢測 台電：尚未完成 14:092022/01/03 財經 量身打造 滿足客戶規格需求 04:102022/01/03 財經要聞 6.0地震撼動全台！竹科回報情況 台積電、聯電回應了 18:302022/01/03 財經 《科技》電信三雄如鯁在喉 台灣之星「低價吃到飽」名留青史 14:492022/01/03 財經 《電子零件》台光電買地蓋廠 替營運鋪路 09:092022/01/03 財經 台光電擬斥資21.6億元購置土地及廠房 新建現代化載板材料廠 17:292022/01/03 財經 航運、鋼鐵天天大漲很難了 2022第一波爆噴股剛發動 05:212022/01/03 財經 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 寒流報到日曝光 專家：台北恐降到10度以下 - 生活 6.0強震瞬間影片曝光 玻璃吊燈變海盜船 旋轉狂晃58秒太驚悚 - 生活 全台都邊緣人？震度4級沒國家級警報 鄭明典曝關鍵原因 - 生活 「台大休學拍A片」木子小姐傳過世 網友悲憤：霸凌妳的那些人下地獄 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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