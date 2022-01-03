台北市大安區下午17時46分，因變壓器故障，造成世貿變電所發生饋線事故，導致仁愛路四段等一帶共630戶停電。

台電先行隔離故障設備，於晚間18時23分復電599戶，剩餘31戶積極搶修中；新北市三重區下午17時47分，因二重變電所發生線路跳脫，造成文化南路、中央南路、福裕街一帶共1213戶停電。台電獲報後隨即派員搶修，並於晚間18時34分全數復電。