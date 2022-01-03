桃園眷村文化節在過年前連續2個周末登場，特別設計「眷味年貨大街」，共50攤讓市民一覽南北眷村特色飲食。（蔡依珍攝）

桃園眷村文化節在過年前連續2個周末登場，特別設計「眷味年貨大街」，共50攤讓市民一覽南北眷村特色飲食，市長鄭文燦3日也搶先品嘗。（蔡依珍攝）

議員舒翠玲向市長鄭文燦介紹甜酒釀是兒時味。(蔡依珍攝)

桃園眷村文化節在過年前連續2個周末登場，特別設計「眷味年貨大街」，共50攤讓市民一覽南北眷村特色飲食，市長鄭文燦3日也搶先品嘗。（蔡依珍攝）

桃園眷村文化節在過年前連續2個周末登場，特別設計「眷味年貨大街」，共50攤讓市民一覽南北眷村特色飲食，市長鄭文燦3日也搶先品嘗。（蔡依珍攝）

鄭文燦向國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠推銷眷村菜。(蔡依珍攝)

桃園眷村文化節去年因疫情停辦，延到今年初，在過年前連續2個周末登場，特別設計「眷味年貨大街」，共50攤知名老店，可一覽南北眷村特色飲食，市長鄭文燦笑言，不同粉絲間常常吵架，但唯有吃飯不會吵架，希望透過美食拉近距離，珍惜台灣共同歷史記憶。

桃園眷村文化節8日至9日將在龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」，集合一條香臘肉等50攤眷村知名老店及眷村媽媽手作美食，讓民眾體驗眷村年節氛圍，活動也邀請人氣主廚「古錐師」郭主義及「天菜主廚」法比歐現場眷村料理廚藝秀，教導民眾以眷味食材製作美味年菜。

同時間7個眷村社區也舉辦「走村走春展」，展出過年點滴回憶與趣事，活動也邀請敦青舞蹈團全新編製《回村裡過大年》眷村故事舞劇，一加侖青年藝術團隊也特別設計具眷村色彩元素的特色貨櫃，還有社區共同彩繪的燈籠海及年味裝置藝術。

鄭文燦說，每個眷村都有自己的故事，桃園眷村文化節透過美食、文化、展覽及表演，讓多元族群的不同歷史記憶，可以相互珍惜、融合，也讓在地眷村長者重新找回過往的感動。他也提到，忠貞新村的「異域故事館」將在15日開館試營運，可走訪體驗戰火時代下滇緬文化的異域故事。

文化部政務次長蕭宗煌說，桃園是多元文化之都，閩客原民及新住民在桃園各佔有一席之地，眷村文化更是舉足輕重，回憶小時候在眷村時，大江南北的美食都有，眷村美食文化堪稱族群融合的最佳代表。國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠也說，眷村是台灣獨特的現象，其中桃園是全台灣眷村比例最高的城市，退輔會持續與市府合作，促成中華民國眷村資源中心的設立，發揚眷村文化。