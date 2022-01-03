動物福利議題關注度高漲，其中量販通路推動的非籠飼「動物福利蛋」，3年來銷售占比從5％躍升至20％，近來更獲得國際頒發的「金蛋獎」（Good Egg Award），顯見推廣帶動台灣產業翻轉有成。

家樂福2018年起，推動非籠飼雞蛋販售以來，超前提出：「2025年將不再銷售任何1顆來自殘虐母雞的『格子籠雞蛋』」獲英國知名「世界農場動物福利協會CIWF」頒發「金蛋獎」，也是第1個頒發給亞洲的通路商。家樂福總經理王俊超表示，3年前開始販售非籠飼雞蛋時，僅占雞蛋銷售額的5％，目前已來到20％，表示消費者對於動物福利議題關注感加深，也影響了其他通路加入行列。

家樂福自有品牌非籠飼放牧蛋，6入89元。（家樂福提供）

家樂福表示，其實購買動福蛋的消費者，沒有特定族群，都是基於關注動福的理念，且非籠飼雞蛋1顆10至12元，不較一般雞蛋昂貴太多。除了蛋品外，家樂福今年也將完成自有品牌雞肉、豬肉屠宰端的動物福利稽核，並在2023年完成屠宰場動物福利改善作業等。

另愛買則設立「樂活雞蛋專區」，專售無抗生素，和無藥物殘留的安心蛋品，並也關心動物福祉，販售約8款人道飼養雞蛋，因愈來愈多消費者支持，近2年銷量也穩定增長超過2成。

愛買「人道動福紅殼蛋」10入，99元。（愛買提供）

大成集團動福蛋「散步雞蛋」於去年5月上架，到年底銷售量成長約1倍，多是重視品質鮮度，與關心動福議題的客群，蛋品並有拿到友善畜產、人道畜牧兩大認證，單顆售價約10至11元。