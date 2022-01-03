青農張善筆（右二）創新研發30多種新品蝴蝶蘭，各種討喜的客製化組盆造型，還有更適合擺在桌上的矮化品種，透過線上即時銷售，經常供不應求。（謝瓊雲攝）

張善筆（右）在溫室蘭園內向彰化縣長王惠美說明其科技化栽培管理模式。（謝瓊雲攝）

張善筆（右二）七年前創業打造克羅莉斯溫室蘭園，生產的蘭花連續三年創下台北花市的銷售冠軍，供不應求、十分熱賣。（謝瓊雲攝）

張善筆（左四）七年前創業打造克羅莉斯溫室蘭園，生產的蘭花連續三年創下台北花市的銷售冠軍，供不應求、十分熱賣。（謝瓊雲攝）

彰化縣田尾鄉41歲青農張善筆，養蘭技術了得，採機械自動化栽培管理，不只專長蝴蝶蘭育苗、開花株培育，更創新研發超過30種蝴蝶蘭新品種，勇奪全國農業創新菁英選拔大賽第三名，彰化縣長王惠美3日前往祝賀贈匾，也呼籲鄉親年節採購幾盆蘭花，為家中增添喜氣。

王惠美表示，全國農業創新菁英選拔，目的在於鼓勵青年結合科技創新、突破傳統，張善筆從美國返台創業，透過蘭花育種經驗，開發非常多新品種，更針對都會區、歐美各國不同需求客製化產品，創造驚人銷售效益；他在縣內14個農會所推薦農友中脫穎而出，代表彰化縣與全國16個縣市農會推薦的菁英農友較量，一舉獲得季軍，實力堅強。

王惠美說，彰化縣是花卉的故鄉，花卉年產量與品項都高居全台之冠，有蘭花王國美譽的台灣，栽培蘭花歷史悠久、品種繁多，產量、品質都深受國際肯定；年節將至，蘭花絕對是送禮、敬神的第一選擇，不僅可以增添環境空間美感，也能妝點家裡帶來好心情，歡迎大家多多來選購。田尾是花的故鄉，縣府也將會持續和農會攜手努力，協助讓好的產品對外行銷，推廣「彰化優鮮」產品，盼有更多青年、青農返鄉打拚。

張善筆原本是學建築，卻因接觸室內設計而愛上花藝，也進入大型蘭園任職，被外派美國，因而學習到國外先進的養蘭技術，也見識到蘭花市場大有可為，因此返國後決定回故鄉創業，還與太太前往歐洲取經，攜手經營0.25公頃的溫室蘭園，並以希臘花神克羅莉斯為蘭園命名。

張善筆說，蘭園採取友善無毒方式管理栽培，過去傳統方式很耗費人力，他利用所學改變長輩思維，改採科技化智能管理，可即時遠端調控溫室的溫、溼度，減省人力、提升產量和品質，再加上客製化桌上型矮化品種、多梗花型和瀑布造型組盆，植株更強健、花旗更耐久大受歡迎，都會區訂單供不應求，透過線上即時銷售，連續3年創下台北花市銷售冠軍。