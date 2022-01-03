中科園區內的橫山滯洪公園有條無患子步道，冬季出現金黃色美景，休閒好去處。（中科管理局提供／盧金足台中傳真）

中科不只是科技重鎮，也有吸引人的祕境，天氣變冷的冬季，橫山滯洪公園有條無患子季節步道，后里與七星園區新創作2件大型公共藝術品，呼應后里地區花卉產業及科技蓬勃發展，成為遊客拍照打卡熱點。

中科表示，橫山滯洪公園種植無患子，多年來已形成一條無患子步道，台灣原生種的無患子，別名為洗手果、肥皂果樹，讓民眾有親切感的無患子，在中科管理局細心維護下，一年四季呈現不同景觀，來中科尋幽訪勝不用人擠人，就能享受離塵不離城的宜人綠意。

此外，為傳達「智慧中科、創新驅動、低碳園區、區域共榮」后里園區及七星園區新亮相的公共藝術品，其中后里園區「飛躍AI-I」作品，由法國藝術家MARC FORNES以現代科技工藝重新詮釋花卉「經驗」與「知識」整合之美。

中科指出，藝術家在自然界找尋靈感，從數學和自然等內在秩序為概念發想，創作「飛躍AI-I」衍生出多變的幾何與力學變化造型，選用劍蘭語意節節高升呼應中科發展，成為園區新地標。

另一座水堀頭公園位於科園路底，由中科編號滯4、滯5及滯6等3個滯洪池組合而成，位於友達光電及台灣康寧公司東側，以大肚山台地乾旱多礫石的環境特色，營造出以滯洪功能為主的公園。

中科管理局長許茂新表示，利用滯洪池所滯留的雨水提供生物棲息空間，設計一座兼具防洪、生態保育及休憩功能的自然生態公園，在回饋地方與睦鄰原則下，將綠地休憩等公共設施開放供民眾使用，吸引很多遊客來踏青。

科學園區在規畫之初，即將園區四周以綠帶及公園的設計理念，融入園區的整體規畫中，還以地方原有的地名為滯洪池公園名稱，為科技城與地方社區，打造更接地氣的科技與人文鏈結。