市面上起司百百種，但你知道又分天然起司與加工起司嗎？營養師夏子雯在臉書粉專PO文指出，要辨別兩者，可閱讀食品標示資訊，查看成分是否天然，而天然起司跟牛奶一樣是補鈣的好選擇，至於加工起司的磷含量較高，反而會讓身體無法有效補鈣。

夏子雯表示，想提高鈣的吸收率，「鈣磷比」就是關鍵，鈣質吸收最好的比例是「鈣：磷＝1.3：1」，但若食物中的磷含量太高，容易讓血液中過多的磷與鈣結合，使血液中的鈣下降，身體為了維持鈣磷平衡，反而會促進骨頭釋放出鈣。

夏子雯指出，加工起司雖然含有較多的磷酸鹽，當磷把鈣結合掉，就無法有效補鈣，但這並不代表吃加工起司完全補不到鈣，所以偶爾吃片加工起司，不會使血磷濃度過高，因此不用太擔心。但若是無法將體內多餘磷排除的人，如慢性腎臟病、洗腎、高血磷、鈣調節功能異常者，務必要減少加工起司、加工食品的攝取量。

天然起司vs.加工起司

●天然起司（Natural cheese）

成份單純：生乳、凝乳酵素（凝乳酶）或酸化、鹽，並塑型、熟成後製成。

質地稍微粗糙，大部分是現場切塊或切片購買，價格較貴。

●加工起司（Processed Cheese / American Cheese）

成份較多，食品標示中有一長串的成份，多半為人工添加物：起司／乳酪、人工添加物（如：乳化劑、防腐劑、品質穩定劑、香料、油脂、色素、糖、甜味劑、各式調味料、鈣等）。

質地光亮細緻，經過加熱融化處理後再成形，價格較便宜。