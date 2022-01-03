《看見藏品裡的原民官》故宮、台博、台史博三館聯合特展，3日在國立台灣博物館舉行開幕典禮，本次特展結合台博、台史博、與故宮三方館藏的特色，呈顯台灣歷史上3個重要角色；內容包括原來居住在台灣土地上的原住民族、自16-17世紀以來陸續渡海來台定居的閩、粵、客與其他漢籍常民，以及歷年來以不同形式統治治理台灣的官員政府階級，即原、民、官，透過此角度帶領觀眾瞭解台灣歷史中彼此角色與互動關係。
展件數量豐富為過去國內特展中少見，更是歷史上首度3座國立博物館聯合策展。展場最後還特別展出「限制級」文件，告訴大家原來從古代就不是我們想像中那麼保守，故宮展出清皇室君主在後宮中，從歐洲進口許多表情歡愉、瑰麗性感鍍金畫作，台史館則推出戰後的電影海報，海報中大膽裸露、香豔刺激，展現當時台灣這段期間獨特的大眾視覺文化。
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