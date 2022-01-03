故宮、台博、台史博三館聯合特展3日起在國立台灣博物館舉行，由國立故宮博物院院長吳密察（右）、國立台灣博物館館長洪世佑（左二）、國立台灣歷史博物館館長張隆志（左一）共同揭幕。（鄧博仁攝）

圖為故宮在盛宴的餐桌單元推出館藏的福壽雙喜龍鳳金鍋。（鄧博仁攝）

圖為台史博在飲食文化單元推出館藏的江山樓餐具。（鄧博仁攝）

圖為台史博在飲食文化單元推出館藏的江山樓餐具。（鄧博仁攝）

圖為故宮在清代人對外國人的形容單元中的展示品。（鄧博仁攝）

圖為故宮在古文與外文單元推出清朝皇室用品。（鄧博仁攝）

圖為台史博在兩性與情慾單元推出館藏的畫家陳子福手繪原稿海報。（鄧博仁攝）

圖為台史博在百年美體時尚學單元推出館藏的紅地彩繡花三寸金蓮。（鄧博仁攝）

圖為台史博在百年美體時尚學單元推出館藏的紅地彩繡花三寸金蓮照片。（鄧博仁攝）

圖為故宮在女子的美麗裝飾單元推出玻璃花簪一對。（鄧博仁攝）

圖為台史博在速寫福爾摩沙單元推出柯林伍德手繪龜山島圖稿。（鄧博仁攝）

圖為台博在令人上癮的煙具單元推出館藏的排灣族煙斗。（鄧博仁攝）

圖為台史博在令人上癮的煙具單元展示當年煙斗明信片。（鄧博仁攝）

圖為臺史博在與神明溝通的文字單元展示一般來說人看不懂的文字，這些文字是用來與神明溝通及解決問題的。（鄧博仁攝）

圖為臺史博在與神明溝通的文字單元展示一般來說人看不懂的文字，這些文字是用來與神明溝通及解決問題的。（鄧博仁攝）

《看見藏品裡的原民官》故宮、台博、台史博三館聯合特展，3日在國立台灣博物館舉行開幕典禮，本次特展結合台博、台史博、與故宮三方館藏的特色，呈顯台灣歷史上3個重要角色；內容包括原來居住在台灣土地上的原住民族、自16-17世紀以來陸續渡海來台定居的閩、粵、客與其他漢籍常民，以及歷年來以不同形式統治治理台灣的官員政府階級，即原、民、官，透過此角度帶領觀眾瞭解台灣歷史中彼此角色與互動關係。

展件數量豐富為過去國內特展中少見，更是歷史上首度3座國立博物館聯合策展。展場最後還特別展出「限制級」文件，告訴大家原來從古代就不是我們想像中那麼保守，故宮展出清皇室君主在後宮中，從歐洲進口許多表情歡愉、瑰麗性感鍍金畫作，台史館則推出戰後的電影海報，海報中大膽裸露、香豔刺激，展現當時台灣這段期間獨特的大眾視覺文化。

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